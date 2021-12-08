Власти Кузбасса сняли часть ограничений по COVID-19 с общепита

Согласно официальной информации, ограничения, принятые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, были смягчены для заведений общественного питания. С 7 декабря кафе и рестораны могут работать не только с 6:00 до 23:00, но и в ночное время. Кроме того, с 13 декабря фуд-корты, находящиеся в торговых центрах, также смогут работать в обычном режиме. Напомним, что сейчас они осуществляют реализацию продукции только навынос.

При этом прочие меры против COVID-19 необходимо соблюдать. В частности, вход в заведения должен осуществляться по QR-коду, сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Ранее редакция AVOKADO писала об отмене системы QR-кодов для постояльцев гостиниц.