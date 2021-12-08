Власти Кузбасса сняли часть ограничений по COVID-19 с общепита

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Сотрудники администрации правительства Кемеровской области сообщили о смягчении связанных с коронавирусом ограничений для кафе, ресторанов и фуд-кортов.

Согласно официальной информации, ограничения, принятые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, были смягчены для заведений общественного питания. С 7 декабря кафе и рестораны могут работать не только с 6:00 до 23:00, но и в ночное время. Кроме того, с 13 декабря фуд-корты, находящиеся в торговых центрах, также смогут работать в обычном режиме. Напомним, что сейчас они осуществляют реализацию продукции только навынос.


При этом прочие меры против COVID-19 необходимо соблюдать. В частности, вход в заведения должен осуществляться по QR-коду, сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.


Ранее редакция AVOKADO писала об отмене системы QR-кодов для постояльцев гостиниц.

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