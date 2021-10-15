Власти Кузбасса снова сдвинули начало строительства объезда вокруг Кемерова

По словам Сергея Цивилева, в настоящее время ведется работа по утверждению модели финансирования проекта дороги. Когда этот процесс завершится, можно будет переходить к ее строительству. Губернатор добавил, что все необходимые заявки уже поданы, а значит возведение объекта может начаться в декабре 2021 года.

Изначально строительство оценивалось в 42 миллиарда рублей, однако после проектирования, обоснования инвестиций и с учетом инфляции стоимость возросла до 56 миллиардов рублей. Сдать объездную трассу планируют через три-четыре года от начала стройки, передает ТАСС.

Напомним, ранее в Министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса сообщили, что 47-километровую дорогу в объезд Кемерова начнут строить в 2022 году, однако, согласно поручению президента России Владимира Путина, работы должны начаться в 2021-ом.