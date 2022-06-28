Власти Кузбасса снова продлили коронавирусные ограничения в регионе

Как сообщается в опубликованном документе, действие ограничительных мер, которые направленны на противодействие распространению COVID-19, снова продлено в регионе.

– Продлить по 31.07.2022 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", – говорится в документе.

При этом недавно кузбасские власти смягчали ограничения по COVID-19. Тогда такое решение было связано с тем, что в Новокузнецке планировался масштабный фестиваль.