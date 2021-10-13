Власти Кузбасса снизят количество вредных выбросов в крупнейших городах региона

0
Фото:  

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о планах на улучшение экологической ситуации в Кемерове и Новокузнецке.

Сергей Цивилев рассказал о проведенной накануне проверке крупнейших промышленных объектов Новокузнецка. В центре внимания оказалась модернизация производства для улучшения экологической обстановки в городе.


Для повышения экологичности производства планируется задействовать более 12,5 миллиарда рублей до 2024 года. Ожидается, что это позволить снизить вредные выбросы не менее чем на 20%.

Мы также хотим включить в этот проект Кемерово и разрабатываем комплексный план по снижению в городе вредных выбросов, ‒ рассказал губернатор в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что на улучшение экологической ситуации в Кузбассе из федерального бюджета до 2024 года будет направлено 6,6 миллиарда рублей, из которых 2,1 миллиарда регион получит в текущем году.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30021

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined