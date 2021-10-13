Власти Кузбасса снизят количество вредных выбросов в крупнейших городах региона

Сергей Цивилев рассказал о проведенной накануне проверке крупнейших промышленных объектов Новокузнецка. В центре внимания оказалась модернизация производства для улучшения экологической обстановки в городе.

Для повышения экологичности производства планируется задействовать более 12,5 миллиарда рублей до 2024 года. Ожидается, что это позволить снизить вредные выбросы не менее чем на 20%.

‒ Мы также хотим включить в этот проект Кемерово и разрабатываем комплексный план по снижению в городе вредных выбросов, ‒ рассказал губернатор в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что на улучшение экологической ситуации в Кузбассе из федерального бюджета до 2024 года будет направлено 6,6 миллиарда рублей, из которых 2,1 миллиарда регион получит в текущем году.