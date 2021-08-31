Власти Кузбасса смягчили некоторые ограничения по COVID-19 на сентябрь

В первом распоряжении, подписанном губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым, говорится об однодневных ярмарках, которые будут проводиться в течение сентября в муниципалитетах региона. Документ дает право местным органам власти проводить такие мероприятия при условии соблюдения санитарно-эпидемических норм.

Ярмарки запланированы в следующих муниципалитетах:

7 сентября - в Березовском и Калтане;

8 сентября - в Мысках и Промышленновском округе;

9 сентября - в Краснобродском, Осинниках и Тайге;

10 сентября - в Анжеро-Судженске, Белове, Гурьевском МО, Ижморском МО, Киселевске, Крапивинском МО, Ленинске-Кузнецком, Ленинск-Кузнецком МО, Междуреченске, Новокузнецком районе, Полысаеве, Прокопьевске, Прокопьевском МО, Чебулинском МО, Яшкинском МО, Яйском МО, а также в Кемерове и Новокузнецке;

11 сентября - в Кемеровском МО, Тисуле, Таштаголе, Тяжине, Топках и Юрге,

12 сентября - в Мариинске.

Второй документ разрешает проведение торжеств по случаю 65-летия Шерегеша. Все указанные в распоряжении мероприятия будут проводиться при участии не более 1 000 человек.

Напомним, остальные ограничения, введенные из-за COVID-19, например, масочный режим или социальная дистанция, продолжают действовать на территории Кузбасса до конца сентября.