Власти Кузбасса смягчили некоторые ограничения по COVID-19 на сентябрь

В первом распоряжении, подписанном губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым, говорится об однодневных ярмарках, которые будут проводиться в течение сентября в муниципалитетах региона. Документ дает право местным органам власти проводить такие мероприятия при условии соблюдения санитарно-эпидемических норм.
Ярмарки запланированы в следующих муниципалитетах:
- 7 сентября - в Березовском и Калтане;
- 8 сентября - в Мысках и Промышленновском округе;
- 9 сентября - в Краснобродском, Осинниках и Тайге;
- 10 сентября - в Анжеро-Судженске, Белове, Гурьевском МО, Ижморском МО, Киселевске, Крапивинском МО, Ленинске-Кузнецком, Ленинск-Кузнецком МО, Междуреченске, Новокузнецком районе, Полысаеве, Прокопьевске, Прокопьевском МО, Чебулинском МО, Яшкинском МО, Яйском МО, а также в Кемерове и Новокузнецке;
- 11 сентября - в Кемеровском МО, Тисуле, Таштаголе, Тяжине, Топках и Юрге,
- 12 сентября - в Мариинске.
Второй документ разрешает проведение торжеств по случаю 65-летия Шерегеша. Все указанные в распоряжении мероприятия будут проводиться при участии не более 1 000 человек.
Напомним, остальные ограничения, введенные из-за COVID-19, например, масочный режим или социальная дистанция, продолжают действовать на территории Кузбасса до конца сентября.
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