Власти Кузбасса смягчат коронавирусные ограничения из-за фестивалей

Изменения коснулись запретов на проведение массовых мероприятий. Распоряжение опубликовано на сайте правительства Кемеровской области.

Так, с 17 июня по 19 июня в деревне Шестаково Чебулинского муниципального округа будет разрешено организовать и провести Международный фестиваль "Динотерра", при этом количество всех участников по документам не должно превышать 1 000 человек.

А вот 19 июня будут смягчены ограничения в Новокузнецке, где состоится православный фестиваль духовной, народной и классической музыки. Отмечается, что он пройдет на площади собора Рождества Христова, а численность всех участников должна составить всего 500 человек.