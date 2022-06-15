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Власти Кузбасса смягчат коронавирусные ограничения из-за фестивалей

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Власти Кемеровской области приняли решение об ослаблении мер по противодействию COVID-19 в регионе. Отмечается, что в этот период в регионе состоятся сразу два фестиваля.

Изменения коснулись запретов на проведение массовых мероприятий. Распоряжение опубликовано на сайте правительства Кемеровской области.


Так, с 17 июня по 19 июня в деревне Шестаково Чебулинского муниципального округа будет разрешено организовать и провести Международный фестиваль "Динотерра", при этом количество всех участников по документам не должно превышать 1 000 человек.


А вот 19 июня будут смягчены ограничения в Новокузнецке, где состоится православный фестиваль духовной, народной и классической музыки. Отмечается, что он пройдет на площади собора Рождества Христова, а численность всех участников должна составить всего 500 человек.

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