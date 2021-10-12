Власти Кузбасса смогут увеличивать стоимость контрактов во время исполнения

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Правительство Кемеровской области сообщило об изменениях в условиях выполнения некоторых контрактов. Теперь цена контракта может быть повышена в момент реализации.

Накануне на сайте электронного бюллетеня правительства Кузбасса появилось постановление, согласно которому администрация области сможет менять условия оплаты контрактов во время их исполнения.


При внесении изменений обязательно соблюдение ряда условий. В частности:

  • предметом контракта должно быть выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия;
  • изменения осуществляются в пределах лимитов бюджета и не приводят к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;
  • цена должна быть предусмотрена проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства;
  • размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн. рублей, — по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации.

В постановлении отмечается, что нововведение распространяется лишь на те правоотношения, которые возникли с 21 августа 2021 года.

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