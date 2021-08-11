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Власти Кузбасса сменили название образовательному учреждению

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Образовательное учреждение в городе Кемерово получило новое название от кузбасских властей.

Новое название появилось у "Кузбасского детско-юношеский центра", который расположен в городе Кемерово. Накануне во вторник, 10 августа, власти Кузбасса приняли решение переименовать государственное автономное учреждение в ГАУ "Кузбасский молодежный центр".


Свою подпись в распоряжении о присвоении другого названия для областного учреждения поставил первый заместитель председателя правительства Кузбасса Игорь Малахов, документ уже вступил в законную силу.


Представителям министерств и комитетов региона необходимо внести изменения в устав центра и его документы в течении трех месяцев.

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