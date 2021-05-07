Власти Кузбасса сменили название областного морга

Из свежего распоряжения властей следует, что патологоанатомическое бюро в городе Кемерово переименовано.
– Переименовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения особого типа "Кузбасское патологоанатомическое бюро" в <...> "Кузбасское клиническое патологоанатомическое бюро", – указано в документе.
В название Новокузнецкой станции скорой медицинской помощи сейчас вклинилось слово "клиническая".
Соответствующие изменения поручено внести изменения в документы минздраву, а проконтролировать процесс – заместителю председателя правительства по социальным вопросам Алексею Цигельнику. Распоряжение подписано председателем правительства Вячеславом Телегиным.
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