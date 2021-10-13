Власти Кузбасса сэкономят на уличном освещении

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил о намерении установить более экономичные лампы для освещения улиц региона.

Сообщается, что в 2021 году было заключено 8 договоров на установку нового уличного освещения в 6 муниципальных образованиях Кузбасса: Кемерово, городские округа Березовский, Киселевский, Междуреченский, Краснобродский и Чебулинский муниципальный округ. Планируется провести замену 26 тысяч светильников на светодиодные лампы.

В итоге Кузбасс получит более яркое, надежное и, что важно, экономное освещение, ‒ подчеркнул Сергей Цивилев.

Новые светильники будут более мощными и долговечными, что поможет обеспечить гражданам безопасность в темное время суток.

Да!
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