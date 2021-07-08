Власти Кузбасса сделали бесплатный вход в музеи на один день

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Возможность бесплатно посетить музеи и объекты культуры представится жителям Кемеровской области, но только на один день.

Так, из нового распоряжения председателя правительства Вячеслава Телегина следует, что в предстоящую субботу, 10 июля, жители шахтерского края смогут посетить музеи и областные объекты культуры бесплатно.

– Министерству культуры и национальной политики Кузбасса обеспечить в пределах утвержденных государственных заданий организацию бесплатного посещения 10.07.2021 для всех категорий граждан государственных учреждений культуры и искусства, – указано в документе властей.

Стоит отметить, что в первый выходной день текущей недели на территории городов шахтерского края состоитсяосновная программа празднования по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса.

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