Власти Кузбасса решили устранить разорившего пасеку медведя

Согласно информации Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса, двухлетний бурый медведь был замечен близ деревни Пономаревка Яйского муниципального округа. Животное разорило пасеку. Из-за угрозы для жизни и здоровья сельчан, таежного хищника решили ликвидировать.
Соответствующее разрешение было опубликовано на сайте департамента. Специалисты должны устранить медведя до 9 июля с помощью огнестрельного оружия.
Тушу животного охотники смогут использовать по своему усмотрению.
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