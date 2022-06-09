Власти Кузбасса решили убить напавшего на домашний скот медведя

Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса разместил решение, согласно которому будет застрелен трехлетний бурый медведь, обитающий в Мариинском муниципальном округе. Провести ликвидацию планируется до 11 июня текущего года.

Причиной такого решения стало то, что хищник напал на домашний скот и создал угрозу для жителей села Подъельники, следует из документа департамента.

Отметим, что это не первый медведь, которого устранят в 2022 году. Ранее власти сочли необходимым ликвидировать хищника, который вышел к жителям двух поселков.