Власти Кузбасса решили развивать туризм с помощью динозавров

В Чебулинском муниципальном округе состоялась научно-практическая конференция, на которой рассматривались вопросы развития Шестаковского палеонтологического комплекса. Ранее на этой территории были обнаружены останки динозавров.

Как стало известно, кузбасский краеведческий музей организует в Шестаково свой филиал. Для этих целей будет отремонтировано здание школы. На месте раскопок планируется создавать научно-исследовательские павильоны, в которых будут работать ученые и студенты. За этим со смотровых площадок смогут наблюдать туристы.

"Уникальные шестаковские находки, которым много миллионов лет, будут представлены в экспозиции музея", — сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузабсса.

Кроме того, в июне на обозначенной территории пройдет международный фестиваль, посвященный динозаврам. Ожидается, что Шестаковский комплекс станет еще одним объектом, который привлечет туристов в регион.