Власти Кузбасса решили отменить запрет Тулеева на строительство высоток

По словам Орлова, власти приняли решение отменить запрет о строительстве жилых зданий высотой более 16 этажей, который в ноябре 2013 годы был введен бывшим губернатором Кемеровской области Тулеевым.

- Сейчас мы выходим на 24 этажа. Есть такие проекты. Это 15-й микрорайон, по Терешковой, Притомский, - сообщил заместитель главы Кузбасса на встрече с журналистами.

Около восьми лет назад запрет на строительство высоток в Кузбассе Тулеев объяснил опасностью сильных землетрясений, которые могут нанести серьезный ущерб. Несмотря на это, до введения запрета в Кемерове было построено три 25-этажных дома и еще один в Новокузнецке.