Власти Кузбасса решили ликвидировать молодого медведя из-за угрозы населению

Согласно документу, опубликованному департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса, двухлетний бурый медведь обитает в Таштагольском муниципальном районе. Из-за угрозы здоровью жителям пгт Шерегеш, принято решение устранить хищника.

Животное будет застрелено из охотничьего огнестрельного оружия в соответствии с правилами. Отстрел планируется произвести до 23 мая текущего года.

Основанием для такого решение стало ходатайство главы Таштагольского МР, а также акт обследования территории.