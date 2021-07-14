Власти Кузбасса реорганизуют два медучреждения в регионе

Согласно документу, подписанному председателем правительства Кузбасса Вячеславом Телегиным, государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Прокопьевский психоневрологический интернат" претерпит некоторые изменения.
Медучреждение становится преемником прав и обязанностей "Новокузнецкого психоневрологического интерната".
В результате запланированной реорганизации новокузнецкий интернат станет частью прокопьевского.
Последний подготовит изменения в уставе, передаточный акт и другие мероприятия по реорганизации. При этом цели и виды деятельности новокузнецкого интерната будут сохранены.
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