Власти Кузбасса разрешили убить подошедшего к поселку медведя

Еще один косолапый станет мишенью для охотников на территории Кемеровской области. О решении властей расправиться с диким выходцем из леса стало известно из документа, опубликованного на сайте департамента по охране объектов животного мира Кузбасса.

Из текста официального письма следует, что на проведение мероприятий в Тисульском муниципальном округе отведен срок с 1 по 10 июля.

Причиной принятия такого решения стало то, что в населенном пункте участились случаи выхода медведей к людям. По мнению властей, животные могли угрожать жизни и здоровью граждан.