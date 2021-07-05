Власти Кузбасса разрешили убить подошедшего к поселку медведя

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Охотники получили официальное разрешение от властей на отстрел хозяина тайги, который был замечен вблизи кузбасского поселения.

Еще один косолапый станет мишенью для охотников на территории Кемеровской области. О решении властей расправиться с диким выходцем из леса стало известно из документа, опубликованного на сайте департамента по охране объектов животного мира Кузбасса.


Из текста официального письма следует, что на проведение мероприятий в Тисульском муниципальном округе отведен срок с 1 по 10 июля.


Причиной принятия такого решения стало то, что в населенном пункте участились случаи выхода медведей к людям. По мнению властей, животные могли угрожать жизни и здоровью граждан.

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