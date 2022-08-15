Власти Кузбасса разрешили провести общественное мероприятие на фоне роста заболеваемости COVID-19

Согласно распоряжению, опубликованному в электронном бюллетене администрации правительства Кузбасса, вечером 15 августа в Кемерове разрешается проведение мероприятия с количеством участников до 500 человек. Оно пройдет на открытом воздухе на проспекте Шахтеров. Данное мероприятие, согласно распоряжению, не противоречит режиму "Повышенная готовность".

Напомним, что сейчас суточный прирост заболевших COVID-19 в Кемеровской области составляет почти 400 человек. За минувший месяц количество заразившихся в городах увеличилось.