Власти Кузбасса разрешили отстрел десятков диких животных

Согласно опубликованному кузбасскими властями постановлению "Об утверждении лимитов добычи и квот добычи охотничьих ресурсов на территории", в период с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года, охотники смогут убить десятки диких животных, обитающих в регионе.

Так, власти разрешили отстрел 185 соболей, 43 косуль, 23 лосей и 23 барсуков, 15 медведей и десяти маралов. Охота на рысь, которая в Кемеровской области зарегистрирована в количестве лишь одной особи, запрещена. Остальные звери могут быть убиты охотниками после получения соответствующей лицензии, что следует из опубликованного на сайте региональной администрации документа.

При этом отстрел разрешен лишь на следующих территориях: Ижморский, Тисульский, Топкинский, Чебулинский, Яйский и Яшкинский муниципальные округа.