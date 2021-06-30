Власти Кузбасса разрешили массовое празднование юбилея региона на фоне новой волны COVID-19

Из распоряжения от 29 июня 2021 года следует, что с 6 по 10 июля организация и проведение массовых мероприятий, посвященных 300-летию образования Кемеровской области, разрешены на территории шахтерского края.

В тексте указано, что речь идет о торжественном приеме "Кузбасс 300. Объединяя нас", фестивале национальных культур "Хоровод дружбы", праздничном концерте звезд российской эстрады, воздушном показе авиационной группы "Стрижи" и салюте.

Однако желающие посетить городские шествия не должны пренебрегать противоэпидемическими требованиями. Также отмечается, что распоряжения губернатора от 14 марта 2020 года о введении режима "Повышенная готовность" действуют в части, не противоречащей новому распоряжению.