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Власти Кузбасса разрешили массовое празднование юбилея региона на фоне новой волны COVID-19

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На сайте администрации правительства Кузбасса появился документ, согласно которому в период с 6 по 10 июля массовые мероприятия в честь 300-летия региона разрешены.

Из распоряжения от 29 июня 2021 года следует, что с 6 по 10 июля организация и проведение массовых мероприятий, посвященных 300-летию образования Кемеровской области, разрешены на территории шахтерского края.


В тексте указано, что речь идет о торжественном приеме "Кузбасс 300. Объединяя нас", фестивале национальных культур "Хоровод дружбы", праздничном концерте звезд российской эстрады, воздушном показе авиационной группы "Стрижи" и салюте.


Однако желающие посетить городские шествия не должны пренебрегать противоэпидемическими требованиями. Также отмечается, что распоряжения губернатора от 14 марта 2020 года о введении режима "Повышенная готовность" действуют в части, не противоречащей новому распоряжению.

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