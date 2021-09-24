Власти Кузбасса рассмотрят введение жилищного сертификата для детей-сирот

По данным представителей пресс-службы областной прокуратуры, законопроектом предусматривается специальная возможность получения единовременной выплаты на приобретение жилья (из расчета 33 квадратных метра и средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в Кемеровской области) для детей-сирот.

Отмечается, что разрабатываемая выплата будет в виде жилищного сертификата.

Данный проект разработан при участии областной прокуратуры, правительства Кемеровской области и депутатов парламента Кузбасса.

Как сообщалось ранее, более десятка сирот и Кузбасса смогли получить жилье после вмешательства прокуратуры.