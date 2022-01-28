Власти Кузбасса рассказали об открытии крупного кемеровского ТЦ

Накануне, 27 января, состоялся прямой эфир в губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. В ходе обсуждения жители областной столицы поинтересовались судьбой закрытого более полугода назад ТЦ "Лапландия". На вопрос ответили сотрудники регионального Минпромторга и мэрии Кемерова.

‒ Собственник здания устраняет нарушения, после чего работа ТЦ будет возобновлена. Решение о снятии обеспечительных мер может быть принято только судом, ‒ сообщили специалисты в эфире радио "Маяк-Кузбасс".

Напомним, ТЦ "Лапландия " попала на продажу в составе лота на 8,2 млрд рублей.