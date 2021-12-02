Власти Кузбасса рассказали об обследованиях для переболевших COVID-19

Подобные обследования рекомендуются тем, кто переболел COVID-19 в среднетяжелой и тяжелой форме. Почти половина кузбассовцев из данной категории, составляющей 30,9 тыс. человек, уже прошли углубленную диспансеризацию, на которую было направлено более 40 млн рублей. Подчеркивается, что обследование позволит вовремя заметить и предупредить развитие послековидных осложнений.

— Наиболее серьезные осложнения у переболевших коронавирусом — тромбозы, легочная и сердечная недостаточность. Такие признаки могут говорить о нарушении в работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем, — цитирует слова врача-методиста Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики пресс-служба правительства Кемеровской области.

Первый этап диспансеризации состоит в том, что пациенту проводятся диагностические исследования сердца, сосудов и легких, выявляют риск развития тромбозов, а также осуществляют клинический и биохимический анализ крови. Если во время этого были обнаружены патологии, то пациента направляют на следующий этап диспансеризации, который помогает уточнить наличие нарушений и помочь предотвратить дальнейшие осложнения.

Отмечается, что записаться на углубленное обследование можно в поликлинике по месту прикрепления или через "Госуслуги". Диспансеризация проводится бесплатно при наличии полиса ОМС.