Власти Кузбасса рассказали об эпидситуации в образовательных учреждениях

Сегодня, 1 февраля, состоялся штаб по охране здоровья населения, на котором выступила министр образования Кузбасса Софья Балакирева. Чиновница рассказала, что сейчас на дистанционный формат в регионе переведены 188 школ, 6 848 классов, в которых обучаются 155,7 тысячи учеников. При этом за неделю заболеваемость детей выросла на 73%, а педагогов — на 140%.

"В 123 детских садах региона 171 группа находится на карантине, полностью закрыты на карантин 10 дошкольных учреждений. В организациях средне-профессионального образования дистанционно занимаются 1040 групп (48%). 20 техникумов полностью переведены на онлайн-обучение", ‒ сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Кроме того, министр науки и высшего образования Кузбасса Ирина Ганиева рассказала, что после завершении зимних каникул на "удаленку" перейдет Кузбасский государственный технический университет, это же планирует сделать и Сибирский государственный индустриальный университет. Другие вузы пока будут работать в привычном формате.