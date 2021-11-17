Власти Кузбасса рассказали о возможности получения QR-кода после иностранной вакцины

На онлайн-брифинге, проведенном 17 ноября министерством здравоохранения Кемеровской области, был задан вопрос о том, смогут ли получить код о вакцинации граждане, которые привились нероссийской вакциной. Представители Минздрава дали отрицательный ответ.

‒ Вакцина, которую мы получаем ‒ российского производства. Информация именно об этой вакцине заносится в федеральный регистр, ‒ рассказала замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.

Ранее редакция AVOKADO писала о рекомендациях для повторной вакцинации от коронавируса.