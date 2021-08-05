Власти Кузбасса рассказали о сроках ревакцинации

По словам заместителя министра здравоохранения Кузбасса Оксаны Абросовой, в условиях пандемии последующие после вакцинации от COVID-19 разы граждан медики прививают спустя шесть месяцев. Через аналогичный срок препарат ставят тем, кто уже переболел коронавирусом.

Однако, как уточнила Абросова, сроки ревакцинации могут быть изменены в будущем, что обусловлено тем, что иммунный ответ переболевших COVID-19 сохраняется до 9-12 месяцев, о чем свидетельствуют международные и российские исследования.

В настоящее же время это представляется невозможным, поскольку доля коллективного иммунитета к коронавирусу в Кузбассе недостаточна.

- ВОЗ рекомендует нам, чтобы сформировать хорошую иммунную прослойку населения, проводить повторную вакцинацию через шесть месяцев. Когда мы наработаем стабильный иммунитет, можно будет перейти к 12, — сказала замминистра здравоохранения на брифинге.

Касается это обеих категорий граждан – получивших иммунитет после болезни и после прививки.