Власти Кузбасса рассказали о сроках ревакцинации

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Представитель Минздрава Кемеровской области на брифинге, посвященном теме вакцинации населения от COVID-19, рассказала о том, когда привитым горожанам необходимо повторно обращаться к врачам за препаратом.

По словам заместителя министра здравоохранения Кузбасса Оксаны Абросовой, в условиях пандемии последующие после вакцинации от COVID-19 разы граждан медики прививают спустя шесть месяцев. Через аналогичный срок препарат ставят тем, кто уже переболел коронавирусом.


Однако, как уточнила Абросова, сроки ревакцинации могут быть изменены в будущем, что обусловлено тем, что иммунный ответ переболевших COVID-19 сохраняется до 9-12 месяцев, о чем свидетельствуют международные и российские исследования.


В настоящее же время это представляется невозможным, поскольку доля коллективного иммунитета к коронавирусу в Кузбассе недостаточна.

- ВОЗ рекомендует нам, чтобы сформировать хорошую иммунную прослойку населения, проводить повторную вакцинацию через шесть месяцев. Когда мы наработаем стабильный иммунитет, можно будет перейти к 12, — сказала замминистра здравоохранения на брифинге.

Касается это обеих категорий граждан – получивших иммунитет после болезни и после прививки.

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