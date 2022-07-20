Власти Кузбасса рассказали о создании нового ТРЦ на набережной в Кемерове

Губернатор Кузбасса рассказал, что специалисты подготовят предпроектную документацию будущего ТРЦ в Кемерове к ноябрю 2022 года. Предполагается, что к этому моменту будет готов и макет здания, который покажут горожанам. При этом сроки создания объекта исчисляются годами.

– Обычно такое строительство занимает два года, максимум три, – сообщил Сергей Цивилев журналисту VSE42.Ru.

Напомним, что о создании ТРЦ на набережной в Кемерове сообщили ранее в министерстве строительства региона. Объект планируется возвести на участке между Московской площадью и Кузбасским мостом.