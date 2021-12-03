Власти Кузбасса рассказали о сопутствующих болезнях новых жертв COVID-19

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Информация о состоянии пациентов, скончавшихся от коронавируса в Кемеровской области появилась в официальном источнике.

По данным на утро 3 декабря, трое кузбассовцев скончались от последствий коронавирусной инфекции. Общее количество жертв COVID-19 в Кемеровской области достигло 1 587 человек.


Власти региона раскрыли следующие данные об умерших от коронавируса за минувшие сутки:


У женщины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерове.


У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Кемерове.


У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.


Кроме того, общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии достигло 75 511 человек, из них 376 случаев были зафиксированы за прошедшие 24 часа. За сутки выписаны 254 человека, а 5 033 кузбассовца продолжают лечение от опасного вируса. Под наблюдением медиков остаются 14 826 жителей региона.

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