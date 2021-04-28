Власти Кузбасса рассказали о сокращении штата медработников скорой помощи

Ответ на вопрос о наблюдающемся дефиците медперсонала, занятого оказанием скорой помощи дал главный областной специалист скорой медицинской помощи и директор Кузбасского центра медицины катастроф Ксения Радивилко.

В аккаунте регионального минздрава в соцсетях специалист сообщила, что за последний год в Кузбассе увеличилось число фельдшеров, произошедшее на фоне сокращения работников с высшим медицинским образованием.

– Доктора уходят <…> Хотелось бы, конечно, докторов удержать – привлечь новых, молодых. В регионе ведется большая работа, – объяснила Радивилко.

Однако, по ее словам, попытки решить вопрос с кадрами в настоящий момент малорезультативны.