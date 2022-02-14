Власти Кузбасса рассказали о снижении детской заболеваемости COVID-19

Заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник на очередном совещании сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 среди детей.
– На прошедших выходных количество обращений в детские поликлиники было минимальным – около 500. Это указывает на то, что детская волна заболеваемости по большей части преодолена, – отметил зампред регионального правительства.
Данная статистика, по словам Алексея Цигельника, говорит о снижении заболеваемости вдвое.
Напомним, более 2 400 кузбассовцев заразились коронавирусом за сутки
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