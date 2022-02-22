Власти Кузбасса рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе

Накануне, 21 февраля, состоялось аппаратное совещание правительства Кузбасса, на котором выступил зампред по вопросам социального развития Алексей Цигельник. Чиновник сообщил, что в регионе происходит спад заболеваемости коронавирусом, сокращается количество обращений за медицинской помощью.
— Заметно уменьшается количество госпитализаций, так, во второй половине недели количество выписанных превышает количество госпитализированных на 30-40 человек в день, — заявил Алексей Цигельник, его слова передает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
По информации властей, сейчас в регионе развернуто 3 374 койки, из них занято 2 677. Специалисты регионального Минздрава сообщили, что на сегодня прошли вакцинацию от коронавируса 1 140 796 человек, что составляет 69,1% от подлежащих вакцинации. Кроме того, еще 301 159 жителей региона прошли ревакцинацию. Прививку от COVID-19 сделали 1 612 подростков.
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