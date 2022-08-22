Власти Кузбасса рассказали о праздновании Дня шахтера в 2022 году

По информации министерства культуры Кузбасса, в 2022 году День шахтера будет масштабно праздноваться в трех городах региона: Кемерове, Новокузнецке и Полысаеве, при этом последний город является столицей Дня шахтера в этом году.

В Кемерове и Новокузнецке 26 августа пройдут парады шахтеров. Кроме того, кузбассовцы смогут увидеть выступления авиагруппы "Стрижи", однако подробный график их прилета появится позднее. Также для горожан будут работать различные локации, концерты, мастер-классы. Завершатся празднования салютом.

А вот в Полысаеве фейерверки запускать не будут, отметили журналисту AVOKADO в региональном Миникульте. В пятницу, 26 августа, там состоится официальная часть празднования с передачей стелы "Областная столица Дня шахтера — 2023" другому городу. А вот 27 августа в Полысаеве пройдут массовые народные гулянья с концертной программой, в ходе которой выступит и известная группа "Земляне". Также юные художники покажут свое видение города будущего, а на асфальте появится 3D картина, изображающая часть угольного разреза. Вместо салюта в небе покажут шоу дронов.

Также масштабный концерт состоится в Прокопьевске, он будет приурочен и к Дню города.