Власти Кузбасса рассказали о получении новой выплаты на детей

Согласно официальной информации, новая выплата положена кузбассовцам с детьми возрастом от восьми до 17 лет. Получить ее можно лишь в том случае, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума в 11 515 рублей.

Назначается выплата с 1 апреля текущего года, а ее выдача начнется с 1 мая. Сумма будет зависеть от дохода семьи (в том числе, от вклада в банке и других источников), а также имущества, находящегося в собственности. Пресс-служба администрации Кемеровской области обозначила выплаты в 5 852 рубля, 8 778 рублей, а также в 11 704 рубля.

Заявление на получение денег можно оформить через госуслуги, МФЦ или клиентскую службу ПФР по месту жительства.