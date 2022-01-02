Власти Кузбасса рассказали о новых жертвах коронавируса

По данным сводки на утро 2 января, за минувшие сутки новыми жертвами коронавируса стали пятеро кузбассовцев. Общее количество умерших с диагнозом "COVID-19" в регионе достигло 1 723 человек.

Власти Кемеровской области сообщили следующие данные о новых жертвах:

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой-системы, хронической болезни почек. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения, патологии желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Новокузнецком муниципальном районе.

Также за первые сутки 2022 года коронавирусной инфекцией заразились 292 кузбассовца.