Власти Кузбасса рассказали о новых жертвах COVID-19

Согласно официальной информации на утро 26 декабря, шестеро кузбассовцев стали новыми жертвами коронавируса.
Власти региона сообщают о скончавшихся следующее:
- У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.
- У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения, патологии желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Новокузнецке.
- У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.
- У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, патологии желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Кемерове.
- У женщины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Беловском муниципальном округе.
- У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Таштагольском муниципальном районе.
Кроме того, за минувшие 24 часа заразились коронавирусной инфекцией 340 жителей Кемеровской области. Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии в регионе достигло 83 629 человек, умерших от коронавируса – 1 691. За сутки выписаны 286 кузбассовцев, продолжили лечение 7 110 жителей региона. Под наблюдением на сегодняшний день – 9 807 человек.
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