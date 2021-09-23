Власти Кузбасса рассказали о новых случаях заражения COVID-19

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Появилась актуальная информация о суточной заболеваемости коронавирусом в Кемеровской области. Отмечается скачок темпов инфицирования.

По сведениям на 11:00 23 сентября, 166 кузбассовцев за минувшие сутки стали носителями коронавирусной инфекции, увеличив общее число заражений до 55 730. Новые заболевшие выявлены в разных муниципалитетах региона:


Новокузнецк-29, Кемерово-25, по 15-Белово и Междуреченск, Прокопьевск-13, по 8-Анжеро-Судженск, Мыски, Осинники и Новокузнецкий МР, Юрга-7, Киселевск-5, по 4-Калтан и Ленинск-Кузнецкий, по 3-Беловский МР, Гурьевский МР и Яшкинский МР, по 2-Краснобродский и Кемеровский МР, по 1-Прокопьевский МО, Тайга, Юргинский МО и Яйский МР.


Также за последние 24 часа 167 человек выписались из медучреждений области, а четверо не смогли побороть болезнь и скончались от осложнений коронавируса. Все еще лечатся в больницах Кузбасса 1 333 пациента, на контроле врачей находится 9 271 житель шахтерского края.

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