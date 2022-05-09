Власти Кузбасса рассказали о мерах поддержки пострадавших при пожарах в Тяжинском округе

Накануне, 8 мая, пресс-служба МЧС России сообщила, что в Тяжинском муниципальном округе Кузбасса повреждены огнем 98 домов в поселках Итатский и Листвянка, а также в деревне Изындаево. Для ликвидации возгораний были задействованы 124 человека и 35 единиц техники, в числе которых два поезда. Напомним, что после пожара в Итатском были обнаружены сильно обгоревшие тела четырех человек, возбуждено уголовное дело.

Власти Кемеровской области сообщили, что пострадавшие при пожарах получат помощь. Так, на неотложные нужды с 13 мая текущего года каждой семье будет выделено 100 тыс рублей. Кроме того, пострадавшие кузбассовцы получат региональный сертификат на жилье из расчета 1 млн рублей на каждого члена семьи, но не более 4,2 млн рублей на семью.

Также мерами поддержки станет ускоренное судебное разбирательство по установлению права собственности, снос и вывоз мусора со сгоревшего участка (он останется в собственности пострадавших). Будет организован сбор помощи.