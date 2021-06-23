Власти Кузбасса рассказали о коронавирусных ограничениях для прибывших из других регионов

На текущий момент для лиц, приезжающих в Кузбасс из других стран, действуют ограничения, предусмотренные постановлением главного санитарного врача. Так, прибывшие обязаны сдать тест на COVID-19 или предъявить сертификат о пройденной вакцинации. Как пояснила на брифинге оперштаба замглавы Роспотребнадзора Надежда Кутькина, для сообщения внутри России такие меры пока не планируются.

– По внутренней миграции на данный момент постановлений или каких-то документов нет. Пока я не могу сказать, будет оно или нет. Ситуация меняется. Поэтому на данный момент это не рассматривается, – отметила Кутькина.

Ранее стало известно, что в шахтерском крае возобновятся полеты в Турцию.