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Власти Кузбасса рассказали о коронавирусных ограничениях для прибывших из других регионов

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В Роспотребнадзоре пояснили, будут ли вводиться ковидные ограничения для приезжающих в Кемеровскую область граждан так же, как и для прибывших из-за границы.

На текущий момент для лиц, приезжающих в Кузбасс из других стран, действуют ограничения, предусмотренные постановлением главного санитарного врача. Так, прибывшие обязаны сдать тест на COVID-19 или предъявить сертификат о пройденной вакцинации. Как пояснила на брифинге оперштаба замглавы Роспотребнадзора Надежда Кутькина, для сообщения внутри России такие меры пока не планируются.

– По внутренней миграции на данный момент постановлений или каких-то документов нет. Пока я не могу сказать, будет оно или нет. Ситуация меняется. Поэтому на данный момент это не рассматривается, – отметила Кутькина.

Ранее стало известно, что в шахтерском крае возобновятся полеты в Турцию.

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