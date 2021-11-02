Власти Кузбасса рассказали о количестве заразившихся COVID-19 за сутки

Согласно данным медиков, за минувшие сутки коронавирусом в Кузбассе заболели 307 жителей региона. Общее количество заразившихся COVID-19 в регионе с начала пандемии составило 64 236 человек.
Представители власти сообщили о следующем распределении заболевших по муниципалитетам области:
Анжеро-Судженский городской округ — 8
Беловский городской округ — 19
Калтанский городской округ — 14
Кемеровский городской округ — 50
Киселевский городской округ — 14
Краснобродский городской округ — 4
Ленинск-Кузнецкий городской округ — 2
Междуреченский городской округ — 18
Мысковский городской округ — 25
Новокузнецкий городской округ — 48
Осинниковский городской округ — 24
Полысаевский городской округ — 3
Прокопьевский городской округ — 29
Тайгинский городской округ — 3
Юргинский городской округ — 13
Беловский муниципальный район — 3
Гурьевский муниципальный район — 6
Ижморский муниципальный район — 3
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 2
Новокузнецкий муниципальный район — 5
Прокопьевский муниципальный район — 2
Таштагольский муниципальный район — 5
Юргинский муниципальный округ — 4
Яйский муниципальный район — 2
Яшкинский муниципальный район — 1
За минувшие сутки скончались четверо пациентов с коронавирусом. Таким образом от последствий COVID-19 с начала пандемии в регионе умерли 1 468 человек. Выписаны 247 кузбассовцев. Еще 2 084 жителей области получают лечение, под наблюдением находятся 18 581.
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