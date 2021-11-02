Власти Кузбасса рассказали о количестве заразившихся COVID-19 за сутки

Согласно данным медиков, за минувшие сутки коронавирусом в Кузбассе заболели 307 жителей региона. Общее количество заразившихся COVID-19 в регионе с начала пандемии составило 64 236 человек.

Представители власти сообщили о следующем распределении заболевших по муниципалитетам области:

Анжеро-Судженский городской округ — 8

Беловский городской округ — 19

Калтанский городской округ — 14

Кемеровский городской округ — 50

Киселевский городской округ — 14

Краснобродский городской округ — 4

Ленинск-Кузнецкий городской округ — 2

Междуреченский городской округ — 18

Мысковский городской округ — 25

Новокузнецкий городской округ — 48

Осинниковский городской округ — 24

Полысаевский городской округ — 3

Прокопьевский городской округ — 29

Тайгинский городской округ — 3

Юргинский городской округ — 13

Беловский муниципальный район — 3

Гурьевский муниципальный район — 6

Ижморский муниципальный район — 3

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 2

Новокузнецкий муниципальный район — 5

Прокопьевский муниципальный район — 2

Таштагольский муниципальный район — 5

Юргинский муниципальный округ — 4

Яйский муниципальный район — 2

Яшкинский муниципальный район — 1

За минувшие сутки скончались четверо пациентов с коронавирусом. Таким образом от последствий COVID-19 с начала пандемии в регионе умерли 1 468 человек. Выписаны 247 кузбассовцев. Еще 2 084 жителей области получают лечение, под наблюдением находятся 18 581.