Власти Кузбасса рассказали о количестве заразившихся COVID-19 за сутки

0
Фото:  

Представители власти сообщили о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, которые были зафиксированы за сутки в Кемеровской области.

Согласно данным медиков, за минувшие сутки коронавирусом в Кузбассе заболели 307 жителей региона. Общее количество заразившихся COVID-19 в регионе с начала пандемии составило 64 236 человек.


Представители власти сообщили о следующем распределении заболевших по муниципалитетам области:


Анжеро-Судженский городской округ — 8
Беловский городской округ — 19
Калтанский городской округ — 14
Кемеровский городской округ — 50
Киселевский городской округ — 14
Краснобродский городской округ — 4
Ленинск-Кузнецкий городской округ — 2
Междуреченский городской округ — 18
Мысковский городской округ — 25
Новокузнецкий городской округ — 48
Осинниковский городской округ — 24
Полысаевский городской округ — 3
Прокопьевский городской округ — 29
Тайгинский городской округ — 3
Юргинский городской округ — 13
Беловский муниципальный район — 3
Гурьевский муниципальный район — 6
Ижморский муниципальный район — 3
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 2
Новокузнецкий муниципальный район — 5
Прокопьевский муниципальный район — 2
Таштагольский муниципальный район — 5
Юргинский муниципальный округ — 4
Яйский муниципальный район — 2
Яшкинский муниципальный район — 1


За минувшие сутки скончались четверо пациентов с коронавирусом. Таким образом от последствий COVID-19 с начала пандемии в регионе умерли 1 468 человек. Выписаны 247 кузбассовцев. Еще 2 084 жителей области получают лечение, под наблюдением находятся 18 581.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30692

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined