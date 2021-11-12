Власти Кузбасса рассказали о количестве заболевших COVID-19 за сутки

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Официальная информация о заразившихся коронавирусом за минувшие 24 часа была опубликована властями Кемеровской области.

Согласно данным медиков, в Кузбассе за прошедшие сутки было выявлено 352 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Кроме того, еще четверо жителей региона скончались от последствий опасного вируса.


Распределение заболевших по территориям области следующее:


Прокопьевск-34, по 25-Белово, Осинники и Междуреченск, по 16-Юрга и Таштагольский МР, Киселевск-15, Калтан-14, Промышленновский МО-9, Ижморский МО-6, по 5-Ажеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий и Гурьевский МР, по 4-Березовский, Мыски и Беловский МР, Тайга-3, по 2-Полысаево, Кемеровский МО, Мариинский МР, Прокопьевский МО, Юргинский МО и Яйский МР, по 1-Краснобродский, Крапивинский МО, Ленинск-Кузнецкий МО, Новокузнецкий МР, Тисульский МР, Топкинский МО, Тяжинский МР, Чебулинский МО и Яшкинский МР.


Всего с начала пандемии коронавируса в Кузбассе было выявлено 67 535 заболевших. На сегодняшний день от COVID-19 скончались 1 508 жителей региона. За прошедшие сутки выздоровели 287 человек, 2 676 находятся на лечении, а 12 219 ‒ под наблюдением медиков.

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