Сообщается, что сейчас на "Листвяжной" задействованы шесть отделений горноспасателей. Они контролируют газовую обстановку и откачивают из шахты воду.

‒ Также отделение находится в разведке аварийного участка для поиска и обнаружения горнорабочих, ‒ цитирует слова гендиректора ВГСЧ МЧС РФ Николая Медведева пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Кроме того, на месте инцидента в круглосуточном режиме работают три буровые установки, которые позволят проанализировать обстановку под землей и создать условия для безопасного продолжения поисков.

Напомним, что в шахте находятся более 50 человек, в числе которых горняки и спасатели. Они были объявлены погибшими. Специалистам удалось поднять на поверхность несколько тел. Прощание с тремя погибшими горноспасателями прошло в Кузбассе накануне.