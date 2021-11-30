Власти Кузбасса рассказали о ходе спасательных работ на "Листвяжной"

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Сотрудники администрации правительства Кемеровской области обнародовали информацию о работах, проводимых на шахте "Листвяжная" после инцидента.

Сообщается, что сейчас на "Листвяжной" задействованы шесть отделений горноспасателей. Они контролируют газовую обстановку и откачивают из шахты воду.

‒ Также отделение находится в разведке аварийного участка для поиска и обнаружения горнорабочих, ‒ цитирует слова гендиректора ВГСЧ МЧС РФ Николая Медведева пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Кроме того, на месте инцидента в круглосуточном режиме работают три буровые установки, которые позволят проанализировать обстановку под землей и создать условия для безопасного продолжения поисков.


Напомним, что в шахте находятся более 50 человек, в числе которых горняки и спасатели. Они были объявлены погибшими. Специалистам удалось поднять на поверхность несколько тел. Прощание с тремя погибшими горноспасателями прошло в Кузбассе накануне.

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