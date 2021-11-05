Власти Кузбасса рассказали о 321 заболевшем COVID-19 за сутки

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Информация о 321 заразившемся коронавирусом за прошедшие 24 часа появилась на официальной странице властей Кемеровской области.

Согласно актуальной информации на утро 5 ноября, в Кузбассе за сутки зарегистрирован 321 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Кроме того, за это же время скончались пять жителей региона, которым был поставлен диагноз COVID-19.


Власти рассказали о количестве заболевших в разных муниципалитетах области:


Кемерово – 50, Новокузнецк – 48, Белово – 24, Юрга – 23, Междуреченск – 22, Прокопьевск – 19, Анжеро-Суджеск – 15, Мыски – 15, Осинники – 12, Киселевск – 11, Лениниск-Кузнецкий – 11, Березовский – 8, Калтан – 6, Полысаево – 6, Промышленновский МО – 5, Новокузнецкий МР – 5, Яшкинский МО – 5, Краснобродский – 4, Гурьевский МО – 4, Таштагольский МР – 4, Тайга – 3, Беловский МО – 3, Кемеровский МО – 3, Мариинский МО – 3, Юргинский МО – 3, Яйский МО – 2, Ижморский МО – 2, Крапивинский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Тисульский МО – 1, Топкинский МО – 1.


Таким образом, за весь период пандемии в Кузбассе заразились коронавирусом 65 178 человек. Общее количество умерших за этот период составило 1 482. За прошедшие сутки выздоровел 261 человек, еще 2 236 остаются на лечении, а 16 698 под наблюдением специалистов.

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