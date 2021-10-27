Власти Кузбасса распорядились о принятии дополнительных мер защиты от терроризма

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил принять в некоторых учреждениях региона дополнительные меры защиты от террористических угроз.

Накануне в Кузбассе состоялось заседание антитеррористической комиссии, на котором были рассмотрены вопросы безопасности на промышленных предприятиях и в высших учебных заведениях региона. Были заслушаны доклады руководителей предприятий, допустивших нарушения законодательства в плане антитеррористической защищенности. Подчеркивается, что к тем, кто не выполнит необходимые предписания, будут применены меры административного воздействия.

‒ Если в учреждениях обнаружены нарушения, необходимо устранять их в кратчайшие сроки и контролировать исполнение этой работы, — передает слова Сергея Цивилева пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Также глава Кемеровской области распорядился о принятии дополнительных мер защиты от террористических угроз в вузах региона.

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