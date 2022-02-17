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Власти Кузбасса раскрыли суточный прирост заболевших COVID-19

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Согласно официальной информации, количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Кемеровской области за 24 часа вновь возросло.

По данным властей на утро 17 февраля, за минувшие сутки коронавирусом заболели 2 572 кузбассовца. Всего в регионе с начала пандемии было зафиксировано 127 780 случая заражения опасным вирусом.


Кроме того, за прошедшие 24 часа несколько жителей Кемеровской области с диагнозом "COVID-19" скончались. Выздоровели 3 148 человек, продолжили лечение 26 713 кузбассовцев.


Ранее Минздрав Кузбасса сообщил о новом графике работы поликлиник, установленном в связи с изменением ситуации с коронавирусом в регионе.

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