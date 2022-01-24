Власти Кузбасса раскрыли процент детей среди заболевших коронавирусом

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Сотрудники администрации правительства Кемеровской области рассказали о заражении коронавирусной инфекцией несовершеннолетних и вакцинации подростков.

Согласно официальной информации, озвученной на аппаратном совещании правительства Кузбасса, за прошлую неделю количество заболевших COVID-19 в регионе увеличилось почти два раза. При этом 30% заболевших — несовершеннолетние. Об этом сообщил зампред правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

— Можно сказать, что в соответствии с нашими прогнозами в течение недели количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличилось практически в два раза, около 30% из них — дети, — передает слова Алексея Цигельника пресс-служба администрации правительства Кемеровской области.

Также зампред заявил, что на выходных в регион поступили около 2 000 доз прививки "Спутник М", которой можно вакцинировать подростков от 12 лет. Чиновник подчеркнул, что подросткам будут ставить прививку исключительно на добровольной основе. Ранее редакция AVOKADO писала о темпах вакцинации кемеровчан.


По данным властей, коечный фонд в ковидариях занят на 78%. Пока ситуация стабильна, однако при ухудшении обстановки будут введены дополнительные меры. Сегодня, 24 января, в Кузбассе был выявлен штамм "омикрон", обладающий большей заразностью.

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