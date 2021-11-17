Власти Кузбасса раскрыли подробности проекта Крапивинской ГЭС

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Представители администрации Кузбасса рассказали о нюансах, которые будут учитываться при строительстве Крапивинской ГЭС.

Накануне рабочая группа под руководством губернатора Кузбасса Сергея Цивилева обсудила проект строительства Крапивинского гидроузла. В ходе обсуждения были рассмотрены основные технические решения по воздействию объекта на природу, результаты проверок воды, а также состояние прилежащих к ГЭС "Салтымаковского" и "Бунгарапско-Ажендаровского" заказников. Кроме того, была проведена оценка воздействия деятельности гидроузла на условия жизни местного населения.

— Водохранилище длиной 135 километров обеспечит регион запасом пресной воды, снизит паводковые риски, позволит регулировать уровень воды в Томи в периоды мелководья и, что важно, даст региону "чистую" электроэнергию, — передает слова Сергея Цивилева пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Подчеркивается, что строительство ГЭС создаст новые рабочие места, а водохранилище поспособствует развитию речной навигации, спорта и туризма в обозначенном районе.

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