Власти Кузбасса раскрыли подробности проекта Крапивинской ГЭС

Накануне рабочая группа под руководством губернатора Кузбасса Сергея Цивилева обсудила проект строительства Крапивинского гидроузла. В ходе обсуждения были рассмотрены основные технические решения по воздействию объекта на природу, результаты проверок воды, а также состояние прилежащих к ГЭС "Салтымаковского" и "Бунгарапско-Ажендаровского" заказников. Кроме того, была проведена оценка воздействия деятельности гидроузла на условия жизни местного населения.

— Водохранилище длиной 135 километров обеспечит регион запасом пресной воды, снизит паводковые риски, позволит регулировать уровень воды в Томи в периоды мелководья и, что важно, даст региону "чистую" электроэнергию, — передает слова Сергея Цивилева пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Подчеркивается, что строительство ГЭС создаст новые рабочие места, а водохранилище поспособствует развитию речной навигации, спорта и туризма в обозначенном районе.