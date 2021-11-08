Власти Кузбасса раскрыли данные о сопутствующих болезнях погибших пациентов с коронавирусом

По данным представителей кузбасской власти, к утру понедельника, 8 ноября, в регионе зафиксировано сразу три смертельных случая среди зараженных опасным вирусом COVID-19.

– У мужчины 1972 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Белове.

У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецком муниципальном районе, – говорится в публикации.

Вместе с тем сегодня стало известно о 327 новых выявленных заболевших в Кузбассе, из которых большинство – в городе Новокузнецк.

Таким образом, с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 подтвердился у 66 160 человек. Из них к настоящему времени продолжают получать лечение 2 427 кузбассовцев, а 1 493 скончались.