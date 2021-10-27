Власти Кузбасса прокомментировали случаи госпитализации привитых от COVID-19 граждан

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В ходе брифинга по ситуации с коронавирусной инфекцией в Кемеровской области представитель регионального Минздрава прокомментировала случаи заболевания среди вакцинированных.

По словам заместителя министра здравоохранения Кузбасса Елены Зелениной, на территории региона действительно фиксируются случаи госпитализации граждан, которые ранее прошли вакцинацию от коронавируса, однако соответствующая статистика не ведется.


Она отметила, что в каждом таком случае при детальном разборе выясняются различные факторы, которые поспособствовали заболеванию таких пациентов. Например, человек мог не завершить вакцинацию до конца или не прошло достаточное количество времени для выработки иммунитета.


Елена Зеленина также добавила, что вакцина от COVID-19 направлена на защиту от тяжелого и, как следствие, опасного течения заболевания.


Ранее замминистра здравоохранения рассказала о зафиксированных в Кемеровской области новых штаммах коронавируса.

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