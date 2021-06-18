Власти Кузбасса прокомментировали принуждение работников детских садов к вакцинации от COVID-19

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В ходе прямого эфира на брифинге Минздрава Кузбасса о ситуации с коронавирусом в регионе представители областных ведомств прокомментировали заявление о принуждении работников детсадов к вакцинации.

Во время брифинга была озвучена информация о детском саде в Кузбассе, сотрудников которого якобы принуждают проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции под угрозой увольнения.


В ответ на это заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области Надежда Кутькина рассказала, что на это нет оснований, пока не издано постановление главного санитарного врача. Если такой документ с уточнениями об образовательных организациях появится, что работодатель получает право отстранить непривитых сотрудников от работы.


Замглавы Роспотребнадзора также добавила, что вопрос с возможным увольнением работников регулируется трудовым кодексом РФ.

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